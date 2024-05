Con Sgarbi: "L'Europa per la bellezza del Molise"

TORELLA DEL SANNIO. Sabato 18 maggio, alle ore 21, presso la Casa Museo Elena Ciamarra in Torella del Sannio, Vittorio Sgarbi in corsa per le Europee, presenterà il suo progetto: "L'Europa per la bellezza del Molise".

Illustrerà le meraviglie nascoste della regione Molise, la ricchezza del territorio, che chiede solo di essere amata ed ammirata, salvaguardata. Per difendere i suoi paesaggi, gli scorci, i centri storici, le grandi collezioni private, il suo carattere di terra incontaminata a dimensione umana. Valorizzazione delle aziende agricole ed i grandi indotti industriali presenti sul territorio, fiore all'occhiello della Regione. Vi aspettiamo numerosi. Siete tutti invitati.