Europee, il candidato M5S Riccardo Di Palma in Molise

CAMPOBASSO. Sabato 18 maggio, alle ore 10:30 presso la sede elettorale del Movimento 5 Stelle di Campobasso, in via Roma, 33, Riccardo Di Palma, candidato del M5S alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 per la Circoscrizione Sud, incontra in una conferenza stampa i giornalisti per illustrare il programma e le iniziative elettorali.