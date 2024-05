Forza Italia e Termoli Insieme-Noi Moderati lanciano la sfida sull'asse Molise-Europa

Elezioni europee e amministrative: l'intervista al senatore Maurizio Gasparri

TERMOLI. Proseguono le iniziative di carattere elettorale del centrodestra in città a poco più di 3 settimane dal voto di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Turno amministrativo ed europeo e per questo, ieri sera, nella sede di corso Umberto, quartier generale del candidato sindaco Nico Balice, manifestazione alla presenza dei senatori Maurizio Gasparri e Claudio Lotito, della candidata azzurra Antonella Ballone, nella circoscrizione Sud, assieme allo stesso Balice, al presidente della Regione Francesco Roberti e al coordinatore provinciale di Forza Italia, Orazio Civetta, assieme a loro, anche il coordinatore regionale di Noi Moderati, Fabio Cofelice.





Ennesimo appuntamento molto affollato, con la presentazione delle liste di Forza Italia e Termoli Insieme-Noi Moderati, solo loro un’armata di 48 candidati a caccia di consensi sul territorio.





Nelle parole espresse da Lotito e Gasparri l’attenzione al Molise è stata sottolineata a più riprese, marcando la discontinuità col passato, focalizzando i temi inerenti il voto per scegliere il sindaco e quello per far intraprendere una diversa rotta all’Europa, ma sempre distinguendo le azioni a tutela delle famiglie, come Forza Italia ha fatto nell’ultima settimana anche in Parlamento, bloccando la cosiddetta sugar tax.





Da Roberti, l’annuncio sull’imminente accordo per la Gigafactory, il ripristino delle misure post sisma fatto al Senato e la battaglia per far uscire dal tunnel la sanità molisana, quindi, le parole di Nico Balice, che sta entrando sempre più nell’humus elettorale, rivolgendosi alla platea di candidati e supporter, nella sfida per raccogliere l’eredità uscente dell’amministrazione comunale.