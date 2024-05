Destini locali ed europei e l'impegno sulla sanità: Gemmato a Termoli

Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, incontra gli elettori di Fdi

TERMOLI. Destini della sanità molisane ed elezioni europee si incrociano a Termoli, con uno sguardo anche alle amministrative, verso la sessione elettorale dell'8 e 9 giugno.

Fratelli d'Italia ha incontrato ieri i cittadini, dirigenti e militanti (alcuni candidati locali) nella sede della coalizione di centrodestra in Corso Umberto, promuovendo l'intervento del sottosegretario alla Salute, l'onorevole Marcello Gemmato, peraltro coordinatore pugliese del partito.

Gemmato è intervenuto per ribadire l'importanza di andare al voto e di non disperdere consensi tra comunali ed europee. Accanto a lui, i parlamentari Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta, il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, il candidato sindaco Nico Balice e i due candidati alle europee nella circoscrizione Sud, Mariangela Di Biase e Michele Picaro.

L'incontro è stato moderato dal coordinatore cittadino, Maurizio Pangia. Temi politici, ma soprattutto lo slancio di un territorio che guarda all'Europa e che non vuole più restare indietro, ma inserito in una filiera istituzionale efficace, da qui le novità proprio sulla sanità, che Gemmato ha ribadito, sia in sede nazionale che molisana, parlando dell'azione di stimolo, o di continua sollecitazione, per meglio dire, che i parlamentari stanno svolgendo sin dal loro insediamento, pressando tutti i giorni o quasi per risolvere i problemi che vedono commissariata la sanità regionale.