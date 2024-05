La Lega debutta inaugurando la nuova sede

TERMOLI. Elezioni comunali di Termoli 2024: domani, lunedì 20 maggio, alle ore 19.15, la Lega per Salvini premier inaugurerà la propria sede elettorale in Termoli, via Cairoli n.8, dove tutti i candidati incontreranno il candidato sindaco del centrodestra Nico Balice oltre ad amici e sostenitori.

A darne notizia è stato il commissario regionale del Molise della Lega Salvini premier, Michele Marone.