Gazebo di Fratelli d'Italia al mercatino settimanale

TERMOLI. Il quartiere lo conosce bene, poiché vi risiede, così come le dinamiche che lo caratterizzano. Assieme ai ragazzi di Fratelli d'Italia, il candidato al Consiglio comunale Luciano Paduano ha allestito ieri mattina un gazebo al mercatino settimanale, assieme al coordinatore comunale Maurizio Pangia. C'è stato anche l'incontro col candidato sindaco Nico Balice.

«Una Termoli più pulita, con i giardini, aiuole e rotonde più curate. Il ripristino del nonno vigile, figura importante sia per i nonni che per i bambini delle scuole. Impegno per ripulire quello che viene chiamato il triangolo delle bermude sul litorale Nord, a cominciare da Pozzo Dolce. Inoltre, sistemazione dei marciapiedi. Maggiore attenzione all'industria che nessuno può copiarci, turismo, paesi vicini corrono, noi camminiamo. I parcheggi, unico modo per il rilancio del commercio in centro. Trasporto urbano più decoroso», gli spunti programmatici offerti.