Confronto pubblico di Termolionline coi candidati sindaci: domenica 2 giugno a "La Vida"

TERMOLI. Una tradizione che si consolida, quella di Termolionline, che per la terza volta consecutiva, dopo il 2014 e il 2019, organizza il confronto tra i candidati sindaci della nostra città.

La data prescelta è quella del 2 giugno, la domenica che precede il weekend elettorale dell'8 e 9 giugno, dove i cittadini aventi diritto sono chiamati alle urne sia per le amministrative che per le europee.

L'attenzione che rivolgiamo, naturalmente, è per la scelta della futura amministrazione comunale, che vede candidati sei aspiranti primi cittadini, rigorosamente in ordine di scheda: Daniela Decaro, Nico Balice, Marcella Stumpo, Manuela Vigilante, Andrea Montesanto e Giuseppe (Joe) Mileti.

Alle 17 di domenica 2 giugno 2024 il confronto pubblico andrà in scena a "La Vida", grazie al contributo del Cosib, partner dell'evento e degli sponsor Rieco Sud, Assicurazioni Generali con l'agente Ciro Di Girolamo, Arlem Design e Cianciosi Soluzioni Edili-Bigmat Home of Builders.

Un momento importante in una fase cruciale della campagna elettorale, che si avvia alla settimana finale, per far emergere le idee e i programmi di chi si mette in gioco per disegnare il futuro della comunità.

Con l'organizzazione a cura dell'editore Nicola Montuori, che per l'ennesima volta vede Termolionline scendere in campo per offrire una concreta opportunità di valutazione alla cittadinanza rispetto alle proposte avanzate in questo appuntamento così dirimente per i prossimi cinque anni.

L'invito rivolto alla comunità, a voi lettori, è quello di partecipare, essere presenti al confronto pubblico.