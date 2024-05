Annullato l'incontro elettorale con Sgarbi a Colletorto

COLLETORTO. Salta uno degli appuntamenti più attesi nel basso Molise per la campagna elettorale delle europee. In origine, domenica 26 maggio, alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di Colletorto, Vittorio Sgarbi avrebbe dovuto incontrare i cittadini in vista della consultazione in programma l’8 e 9 giugno, dove è candidato con la lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Sud. Purtroppo, per impedimenti dell’ultimo momento, resi noti all’organizzazione del sindaco Cosimo Damiano Mele (dirigente di Fratelli d’Italia), il comizio non avrà più luogo ed è stato annullato senza ulteriori rinvii.