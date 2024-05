Il vice segretario della Lega Andrea Crippa a Termoli

TERMOLI. Stasera, alle ore 20.30 presso la sede elettorale della “Lega Salvini premier” di Termoli, in via Cairoli n. 8, interverrà l’onorevole Andrea Crippa, vice segretario nazionale della Lega, per la presentazione di tutti i candidati della lista e per incontrare e salutare il candidato sindaco avvocato Nico Balice.