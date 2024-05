«Puntiamo sullo sport» e sulla sua candidatura Mileti dice: «Ci ho sempre creduto»

L'incontro sullo sport del candidato sindaco Joe Mileti

TERMOLI. Da sempre vicino al mondo dello sport, il candidato sindaco della "coalizione giallorossa", Joe Mileti, ha incontrato ieri alcune figure del mondo dello sport, per ribadire la centralità di questo settore nella vita della comunità termolese.

Accanto a Mileti, dinanzi a una sala gremita da candidati e appassionati, nella sede di Corso Umberto, il professor Marino Lanzone, Pasquale Venditti, Francesca De Sanctis e Andrea Brandimarte.

Sottolineati concetti chiave, come quello che lo sport allontana dalla droga, ad esempio. Fenomeno, il consumo degli stupefacenti, molto più profondo di quello che si pensa, specie tra le giovani generazioni.

Sport per inculcare il rispetto delle regole, del fair-play, l'importanza del benessere fisico e mentale, ma anche il sano agonismo, con l'allenamento di motivazioni e determinazione, per terminare con l'impiantistica, che se adeguata, potrebbe essere volano di grandi manifestazioni, anche in chiave turistica e di marketing territoriale.

Una data, quella di ieri, in cui Mileti ha voluto omaggiare le vittime della strage di Capaci, costata la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Un minuto di raccoglimento e un applauso per non dimenticare.

Galleria fotografica