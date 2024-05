Il vicesegretario della Lega Crippa non ha dubbi: «Termoli modello da esportare»

L'intervista al vicesegretario nazionale della Lega, l'onorevole Andrea Crippa

TERMOLI. «Termoli esprime una delle migliori classi dirigenti a livello molisano e non solo, un modello da esportare». Parole chiare quelle del vicesegretario nazionale della Lega, l’onorevole Andrea Crippa, che nella serata di ieri, puntuale alle 20.30, e in campagna elettorale già questa è notizia, quando si tratta di esponenti di rilievo nazionale.

Nella sede di via Cairoli riunita la lista coordinata dal commissario regionale Michele Marone, alla presenza del candidato sindaco Nico Balice, nonché numerosi sostenitori.

La Lega guarda al Molise, dunque, come una realtà da consensi superiori che in altri territori, con presenze in Giunta regionale e nelle amministrazioni locali.





Nel suo intervento, Balice ha ribadito i canoni della sfida amministrativa che caratterizza il centrodestra, mentre Crippa ha voluto ricordare come sia stata proprio l’amministrazione uscente con una forte componente leghista a riconquistare la Bandiera Blu.

Temi anche di carattere generale, quello trattati dal vicesegretario nazionale, anche su argomenti nevralgici, come quello dei valori, spesso al centro del dibattito politico.

Un incontro snello, chiuso con la presentazione dei 24 candidati al Consiglio comunale.

