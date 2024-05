Lorenzo Cesa presenta i candidati Udc nella lista della Lega

TERMOLI. Martedì 28 maggio, alle ore 16.30, presso la sede del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Nico Balice, in corso Umberto a Termoli, l'Udc presenta i candidati alla carica di consigliere comunale per il rinnovo del consiglio comunale di Termoli in vista delle elezioni amministrative nei giorni 8 e 9 giugno 2024.

Alla conferenza stampa saranno presenti il segretario nazionale dell'Udc, l'on. Lorenzo Cesa, il segretario regionale dell'Udc, Teresio di Pietro e il commissario regionale della Lega, Michele Marone.