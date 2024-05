#Scegliunaltromodo, grinta e coraggio nella sfida di Manuela Vigilante

L'intervista alla candidata sindaca Pd-M5S Manuela Vigilante

TERMOLI. La decisione non è stata semplice, la sua, e quella della coalizione, ma per il Pd e il Movimento 5 Stelle, vista la storia recente, non poteva esserci migliore candidatura a sindaca possibile che quella di Manuela Vigilante, consigliere comunale uscente al Comune di Termoli, già presidente dell’assise civica, portavoce regionale delle donne dem.





Ieri sera, nella sede elettorale inaugurata alla presenza dei vertici regionali dei due partiti e della portavoce nazionale donne dem Roberta Mori, il debutto commosso della Vigilante, che lancia l’hashtag #scegliunaltromodo, per competere in una consultazione amministrativa davvero difficile, ma l’entusiasmo e la carica per questa sfida sono evidenti e sono state palesate anche ieri sera, dinanzi a una platea affollata, ben oltre le aspettative, secondo le parole del coordinatore regionale M5S Antonio Federico, intervenuto al pari di Ovidio Bontempo, dei vertici dem locale e territoriale e ai consiglieri regionali Vittorino Facciolla, Roberto Gravina e Angelo Primiani.





Un testimone d’impegno tutto al femminile, tra la Mori e la Vigilante, in un contesto politico guidato da Elly Schlein, a conferma dell’emancipazione della classe dirigente dem.





Il messaggio è chiaro, dare battaglia, affinché Termoli si affranchi dalla guida del centrodestra, perché la città merita migliore attenzione e cura.





Per questo, in un pieghevole che viene distribuito in città sono stati fissati obiettivi e istanze su cui puntare: essere attento al prossimo, crescita del territorio attraverso lo sviluppo, una città a misura d’uomo, una città più sostenibile, più accogliente, far diventare Termoli città della pesca e del commercio.





La stessa Mori, richiamando la sua esperienza da sindaca, ha condiviso le ambizioni di Manuela, coi riferimenti di Pd e M5S che hanno evidenziato un percorso molto partecipato, questo il termine usato, per giungere all’investitura. Il Pd riparte, con accanto il Movimento 5 Stelle, guardando a una futura ricomposizione dell’alveo progressista.

