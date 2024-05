«Abbiamo voglia di cambiare la città», il guanto di sfida di Joe Mileti

Joe Mileti presenta le liste della coalizione "Voglia di Termoli"

TERMOLI. Entusiasmo, passione, determinazione. Queste le caratteristiche dei candidati delle tre liste civiche al sostegno del candidato sindaco Giuseppe Mileti che ieri hanno avuto modo di presentarsi alla città.

Voglia di Termoli, Democrazia è solidarietà, I giovani per Termoli i nomi delle liste di cittadini che hanno scelto di partecipare alla competizione elettorale al fianco di Mileti: sono operai, imprenditori privati, dipendenti, giovani studenti, alcuni di loro hanno già alle spalle qualche esperienza nella pubblica amministrazione, ma la maggior parte dei candidati è formata da volti nuovi, persone che non hanno mai preso parte all’agone politico.

Il motivo?

La sfiducia nella politica, la distanza percepita tra i politici ed i cittadini, l’assenza di programmi reali ed attuabili, la poca stima in chi per anni è stato proposto come candidato sindaco.

In tanti ieri, nei loro discorsi di presentazione, hanno ribadito invece che proprio la proposta di Giuseppe Mileti quale candidato sindaco li ha convinti non solo a tornare a credere nella politica fatta dalle persone ma addirittura hanno scelto di affiancarlo e di giocare in prima persona questa competizione elettorale candidandosi in suo supporto.

“Perché lo conosco da sempre ed è una persona di cui mi fido ciecamente”.

“Perché l’ho conosciuto nello sport e so che è uno che non molla mai”.

“Perché so che quello che sta facendo è per il bene della città e mai anteporrebbe i sui interessi a quelli della comunità”.

“Perché mi è piaciuto il programma, le idee che abbiamo sviluppato per valorizzare Termoli e farla rinascere”.

Molti candidati hanno voluto sottolineare, durante le loro presentazioni, alcuni punti del programma elettorale che rispecchiano la loro idea di città: ecco dunque chi dichiara il suo impegno in difesa degli animali, chi dell’ambiente, chi della sicurezza dei cittadini, chi per il turismo. Chi vorrà spendersi per la cultura partendo dalla storia di Termoli e chi invece conoscendo il mondo dell’industria e dell’impresa, propone nuovi sistemi di monitoraggio e ricerca di finanziamenti.

C’è tanta competenza nel gruppo dei candidati di Giuseppe Mileti, tanta capacità pronta ad essere messa a disposizione della città adriatica.

C’è spazio anche per i cittadini entrati per curiosità nella sede di Corso Umberto I, n. 28 e ad ragazzo che chiede “sono interessato alla vostra proposta, al termine dell’evento qualcuno può spiegarmi bene di cosa si tratta?” risponde con un sorriso proprio Giuseppe Mileti “Fermati qui con noi” e quando l’assemblea si scioglie si intrattiene a lungo con lui.

Prima di salutarsi i candidati hanno ricordato le modalità di voto ribadendo la possibilità per tutti i termolesi di “fare il disgiunto” ovvero scegliere un sindaco di uno schieramento e consiglieri di schieramento opposto.