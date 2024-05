Schlein all'assalto del premier: «Meloni sedicente patriota che vuole spaccare in 2 il Paese»

Elly Schlein in Molise per la campagna elettorale del Pd e del centrosinistra

CAMPOBASSO. Parole forti, quelle di Elly Schlein, ieri in Molise, nella sua tappa nel capoluogo, a sostegno della candidata sindaca Marialuisa Forte.

All'indirizzo della Meloni l'accusa di essere una sedicente patriota che vuole spaccare il Paese, mentre la diversa ossessione del centrosinistra e del Pd è quella di scuola e sanità pubblica al centro della società, disseminando ovunque di nidi, puntando sull'educazione e sull'emancipazione.

In un mercato coperto pieno di gente, Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico, ha dato la carica alla candidata sindaca della coalizione progressista Marialuisa Forte emozionata e circondata da tutto il gruppo che la sostiene.

“Ho avuto l’onore di essere la candidata sindaca della coalizione progressista formata da persone che stimo profondamente per le qualità umane e professionali – ha detto Marialuisa Forte - ringrazio la segretaria Elly Schlein, a lei e al Partito democratico mi accomunano valori e scelte politiche scelte ben precise, che sono nel nostro programma, un disegno molto chiaro e preciso con cui ci candidiamo ad amministrare la città di Campobasso”.

Insieme alla segretaria Schlein anche la squadra che il Partito democratico vuole portare a Bruxelles: la molisana Annamaria Becci, Jasmine Cristallo, Sandro Ruotolo e la capolista Lucia Annunziata.

“Faremo la differenza e contrasteremo questa pericolosa autonomia differenziata che vuole spaccare in due il Paese, per noi, non c’è riscatto per l’Italia senza il riscatto del Sud – ha precisato Schlein - l’Europa che vogliamo costruire è fatta di futuro, di innovazione. Vogliamo cittadine e cittadini liberi, per questo la battaglia sul salario minimo, difendiamo la tutela costituzionale alla salute e per questo vogliamo una sanità pubblica adeguata.

Vogliamo costruire percorsi di emancipazione dal bisogno partendo dalle comunità locali ed è quello che farà Marialuisa Forte quando sarà sindaca”.