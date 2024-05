Montecilfone "Hora Jone": la sfida di Enrico Manes

MONTECILFONE. Entra nel vivo la competizione elettorale anche a Montecilfone e la lista “Montecilfone Hora Jone” presenta candidati e programma Davanti a una sala gremita presso il centro della comunità a Montecilfone, venerdì sera, la Lista n. 2 "Montecilfone Hora Jone" con l'ingegner Enrico Manes, candidato sindaco, ha presentato la sua squadra e i punti del suo Programma.

«Una squadra giovane, preparata e determinata, pronta a mettersi a servizio della comunità, per consentire a Montecilfone di svilupparsi come merita, potendo contare sull'esperienza e sulle grandi capacità dirigenziali di un candidato sindaco come Enrico Manes!», ribadiscono dal quartiere generale.