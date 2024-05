San Martino libera rilancia la sua proposta: «Il meglio deve ancora venire»

SAN MARTINO IN PENSILIS. «San Martino Libera: il meglio deve ancora venire!» Questo il motto dell’amministrazione uscente, che ricandida il sindaco Giovanni Di Matteo. La lista San Martino Libera questa sera, in Piazza Mario Sassano, alle 18.30, illustrerà ai cittadini il programma elettorale. Giovanni Di Matteo e tutti i candidati saranno lieti di confrontarsi con gli elettori. Lo scorso 22 maggio, sul Muraglione, si sono formalmente presentati ai cittadini, ciascuno con la propria storia e con un progetto da continuare. Ma hanno scelto di raccontare anche perché hanno voluto candidarsi o ricandidarsi. La Politica è concretezza! La Politica è studio. Alle 19 in punto la voce pacata del candidato sindaco, Giovanni Di Matteo, spiega l'operato del quinquennio appena concluso. Elenca le scelte, la fatica, i numeri allarmanti o rassicuranti dell'Amministrazione di San Martino in Pensilis.

E spiega come gli assessori e i consiglieri di San Martino Libera abbiano ricondotto i bilanci nel target di sicurezza. Attorno, come avvolti in un abbraccio, avevano un popolo attento, in ascolto. La loro era stata una opposizione pervicace. Dopo la vittoria elettorale del 2019 hanno portato in Maggioranza la stessa ostinazione per rispettare la parola data ai cittadini, elettori o meno. Ma con l'influenza caratteriale di Giovanni Di Matteo: senza chiasso! Antonella Di Lillo, assessore alla Cultura uscente, apre il comizio elettorale con un messaggio scandito in un italiano dolce e perfetto. Ha espresso il suo grazie al "suo" Sindaco, con un gesto di fair play e di buon augurio umanamente intenso ma politicamente forte. Che infatti trascina l'applauso dei sammartinesi e motiva il gruppo. Perché la Politica è anche emozione! Ed è condivisione di un progetto morale prima che tecnico.