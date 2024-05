"Crescere insieme", a Campomarino la presentazione di Vincenzo Norante

CAMPOMARINO. Si è tenuta ieri presso l’Aloha Park hotel di Campomarino Lido l’incontro con i cittadini per la presentazione del progetto Crescere Insieme con Vincenzo Norante sindaco.

In un contesto molto partecipato il candidato Norante ha illustrato il suo impegno per la città, rivolgendosi con sentita emozione alle numerose persone presenti: "Sono nato e vivo da sempre a Campomarino, l’amore viscerale per la mia terra mi ha spinto anche in passato ad impegnarmi per il nostro territorio ma sono qui oggi per raccogliere la sfida più importante: quella di prenderci cura insieme del nostro territorio” nell’illustrare il programma elettorale condiviso con la squadro che lo supporta e lo ha scelto come suo rappresentante, molti sono stati i temi toccati, dalle necessità del territorio alle sue enormi risorse da sviluppare. Al centro della proposta di Crescere Insieme, che vede il coinvolgimento diretto dei cittadini e la collaborazione tra amministrazione e le realtà del territorio, il dottor Norante ha posto attenzione principalmente su tre temi fondamentali: sicurezza, sociale e decoro urbano sui quali si fonda la visione di una cittadina attrattiva, inclusiva e solidale: “una comunità che ama il proprio territorio ha la responsabilità di renderlo accogliente, moderno, sostenibile, sicuro, soprattutto per i nostri giovani ai quali dobbiamo trasmettere il rispetto per il bene comune. Il nostro obiettivo principale, dopo aver ascoltato è quello di costruire con la vostra fiducia nuove realtà e opportunità”. A ribadire la necessità di conoscere e vivere il territorio, il candidato Sindaco ha coinvolto nel confronto i colleghi che si sono impegnati a collaborare per il progetto Crescere Insieme e che provenendo da realtà, contesti ed esperienze diverse, arricchiranno con il loro operato e la loro esperienza l’azione amministrativa.

Con un momento conclusivo di riflessione sulla necessità di dialogare con enti, istituzioni e parti politiche, affinché la filiera istituzionale porti alla realtà di Campomarino i giusti frutti di una buona politica, si è chiuso questo primo appuntamento con la cittadinanza in vista delle elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno.

Galleria fotografica