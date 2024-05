«Squadra e programma di sostanza e tutti residenti a Termoli», la battaglia civica di Andrea Montesanto

L'intervista al candidato sindaco di Costruire Democrazia Andrea Montesanto

TERMOLI. Una squadra fatta con criterio e con sostanza, soprattutto con candidati tutti residenti a Termoli. Queste le sottolineature con cui il candidato sindaco Andrea Montesanto ha presentato ieri sera, in un incontro durato quasi due ore, nella sede di Corso Umberto, la squadra di Costruire Democrazia messa in campo per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Un incontro avvenuto alla presenza di Massimo Romano e di decine di persone, dentro e fuori i locali, non solo i componenti della lista medesima.

Entusiasmo da parte di tutti per una battaglia che vuole segnare un punto di svolta nel rapporto tra politica e cittadinanza, ma soprattutto uno di partenza verso un nuovo modo di interpretare le istanze della gente.





Questo l’obiettivo che attraverso l’etica e le proposte sono appartenute a tutti i candidati che si sono disimpegnati nell’illustrare il proprio percorso.

Montesanto ha rivolto un appello alla cittadinanza: Cari cittadini, come sapete sono candidato a sindaco di Termoli con il movimento civico Costruire Democrazia e oggi ho bisogno del Vostro consenso per portare domani all’interno del Consiglio comunale tutte le battaglie che in questi anni abbiamo sostenuto con il nostro impegno civile al di fuori delle Istituzioni.

Non sono abituato a fare “promesse da marinaio” come invece fa la stragrande maggioranza dei candidati, ma assumo invece con ciascuno di voi l’impegno solenne e concreto ad essere, all’interno del Comune, la voce dei termolesi che non si sentono rappresentati da questa classe politica, sempre più autoreferenziale, distratta, svogliata, piatta e purtroppo sorda e cieca alle ragioni della buona amministrazione.

Vivo e lavoro qui, dove sono saldamente piantate le radici della mia famiglia, dei miei affetti, del mio lavoro e delle mie passioni, a partire dal mare, e amando Termoli francamente non posso tollerare che la città sia governata in modo così superficiale, sciatto e miope.

Non serve la bacchetta magica per far ripartire la città, né le balle che si sentono a ogni campagna elettorale che durano fino alle urne: basta l’impegno quotidiano di chi si candida guardando l’orizzonte dell’interesse pubblico e non del carrierismo politico personale o, peggio, di pochi affari privati.

È un dovere morale, e un mio preciso impegno politico:

Garantire il potenziamento dei servizi sanitari dell’ospedale San Timoteo mediante l’ascolto quotidiano delle esperienze degli utenti e dei professionisti che vi operano, al fine di rappresentare all’interno delle Istituzioni la proiezione politica di queste esperienze, per compulsare e sensibilizzare la struttura commissariale, la regione e la Asrem alla migliore organizzazione ospedaliera.

Assicurare un piano di Riqualificazione Urbana, migliorando il decoro, l'illuminazione e la manutenzione, e portando i servizi essenziali anche nelle zone più remote della nostra città, a cominciare dalla manutenzione stradale fino alle soluzioni per il problema della mancanza di adeguati parcheggi, potenziando le aree verdi e a servizi per i bambini;

Potenziare le misure di sostegno ai bisogni sociali, a partire dalle politiche abitative, offrendo a tutti i cittadini un canale diretto di ascolto con i servizi sociali del comune e dell’ambito;

Potenziare la qualità e quantità dei servizi: dalla raccolta differenziata alla gestione degli impianti sportivi, dei luoghi di cultura, fino alla gestione del Randagismo e al canile comunale;

Ripristinare il ruolo centrale del comune di Termoli nella gestione delle politiche di sviluppo industriale, a partire dall’amministrazione del consorzio industriale, nonché di sviluppo agricolo, promuovendo l’azzeramento dei tributi imposti dal consorzio di bonifica spesso in assenza del benché minimo beneficio fondiario e irriguo;

Garantire un’amministrazione “prossima” al cittadino, più trasparente, più semplice, meno burocratica e meno penalizzante, a partire dall’impostazione di un piano di riduzione delle tasse comunali, in particolare l'addizionale comunale Irpef.

Per farlo, ho bisogno del Vostro sostegno e della Vostra partecipazione, nelle urne e soprattutto fuori, perché il cambiamento di una comunità comincia con l’impegno quotidiano di ciascuno di noi.