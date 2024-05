Sciopero nella ristorazione il prossimo 4 giugno

MOLISE. La UilTuCs Molise, nelle persone del segretario generale Pasquale Guarracino e della Responsabile regionale del settore Lidia De Benedittis, comunica che per il prossimo 4 giugno 2024, per la durata dell’intero turno di lavoro è stato proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese aderenti ad Anir ed Angem, per l’ennesimo sopruso messo in campo nelle ultime ore.

Lo sciopero riguarderà, in Molise tutte le lavoratrici ed i lavoratori di imprese del calibro di Authentica spa, Dussmann Service s.r.l, Ladisa srl, Compass Group Italia s.p.a, ed altre, che gestiscono gli appalti di ristorazione collettiva presso gli Ospedali, le Scuole, La Polizia di Stato, l’Enel, solo per citarne alcuni e nasce da un’assurda diffida delle Associazioni datoriali Anir e Angem nei confronti della UILTuCS Nazionale firmataria del Ccnl di settore dall’intraprendere qualsiasi iniziativa volta al rinnovo del contratto nel comparto della ristorazione collettiva. In altre parole, a più di tre anni dalla scadenza del Ccnl, le imprese della Ristorazione Collettiva associate ad Anir e Angem minacciano chi vuole arrivare ad un rinnovo in grado di garantire condizioni salariali dignitose alle lavoratrici e ai lavoratori del settore.

Il percorso avviato da tempo sui temi riguardanti la sfera normativa, la classificazione del personale e gli incrementi salariali rischia di subire ulteriori rallentamenti a causa di una presa di posizione irresponsabile da parte di alcune delle imprese del settore In un contesto economico ancora fortemente compromesso dall’impennata inflattiva degli scorsi anni e dal conseguente aumento del costo della vita, alcune imprese si dimostrano irresponsabili e sconsiderate nei confronti delle e dei loro dipendenti.

Il comportamento delle imprese aderenti ad ANIR e ANGEM non può essere tollerato!

È l’ennesima umiliazione che vogliono infliggere alle lavoratrici e ai lavoratori!

Per tutto quanto espresso la UILTuCS Nazionale dichiara lo STATO DI AGITAZIONE E IL BLOCCO DI QUALSIASI FORMA DI FLESSIBILITA’ per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del comparto dipendenti delle suddette imprese e PROCLAMA SCIOPERO NAZIONALE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE ADERENTI AD ANIR ED ANGEM PER L’INTERA GIORNATA/TURNO DI LAVORO DI MARTEDI’ 04 GIUGNO 2024.

“Il Molise non si sottrarrà a questa doverosa e giusta protesta a tutela dei suoi iscritti. Non è più possibile sottostare a questi soprusi - dichiarano Guarracino e De Benedittis - la UILTuCS Molise sarà in prima linea per ogni iniziativa utile al supporto ed al ripristino dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Uniti si va lontano.”.