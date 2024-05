Doppio incontro dem a Guglionesi e Termoli

GUGLIONESI. Prosegue in modo incessante la campagna elettorale della candidata molisana per il Pd Annamaria Becci sui vari territori della circoscrizione riscontrando dappertutto un favorevole consenso per la freschezza della sua candidatura e del suo impegno come giovane segretaria del Circolo di Guglionesi.

Domani sera, alle ore 19 presso la sua sede elettorale di Guglionesi in viale Regina Margherita terrà un incontro politico-elettorale assieme al candidato Francesco Forte di Napoli per illustrare le ragioni del voto al Pd per contrastare il disegno criminoso della destra a favore dell’autonomia differenziata a danno del Sud e per non consegnare l’Europa ai nazionalisti che ne impedirebbero l’auspicato rilancio. Sarà l’occasione anche di un confronto costruttivo per leggere i bisogni dei territori. Alle 20, invece, l’incontro sarà ospitato nella sede elettorale della candidata sindaca di Termoli, Manuela Vigilante.