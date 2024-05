Il sindaco uscente Giorgio Manes presenta la sua lista "Insieme per Montecilfone"

MONTECILFONE. Nel centro della comunità di Montecilfone la presentazione, avvenuta domenica sera, della lista Insieme per Montecilfone, che ricandida il sindaco uscente, Giorgio Manes.

«Il nostro programma è articolato in 7 punti principali, non è mia intenzione dilungarmi troppo e per questo cercherò di essere sintetico, il nostro programma è consultabile sulle nostre pagine social ed è stato distribuito stasera in questa sala. È un programma che definisco corposo e di spessore, che analizza i vari settori verso cui dirigere la nostra azione amministrativa. Non è mia intenzione leggerlo tutto, non vi spaventate!!! Faccio un breve accenno ai punti essenziali che abbiamo così sintetizzato. Continuiamo con attenzione la gestione oculata delle risorse rendendo servizi e prestazioni efficienti a nostri cittadini, cercando di mobilitare tutte le azioni e risorse disponibili continuando ad essere centrali e non marginali nei confronti dei Comuni limitrofi. È nostra intenzione dare ancor più impulso al mondo dell’associazionismo e del volontariato, con azioni di supporto mirate e concentrate, sempre sulla scia di quanto già fatto dall’Amministrazione. È cosa nota che l’impronta primaria alla nostra Comunità è data dall’agricoltura e delle piccole medie imprese che esercitano le proprie professionalità. Ci aggiungerei anche il turismo: negli ultimi anni c’è stato un incremento di presenze di turisti e di turisti acquirenti, quest’ultimi hanno scelto Montecilfone per trascorrere le proprie vacanze, molte case sono state vendute evitando così il naturale corso verso l’abbandono, la loro presenza per noi è preziosa.

Pertanto ogni nostra azione è stata mirata alla salvaguardia dei nostri beni più preziosi, da esaltare, valorizzare ed incrementare. Tante iniziative sono state promosse dallo Sportello Arbereshe, patrocinate dal Comune, coinvolgendo il mondo delle associazioni ed il mondo scolastico. È nostra intenzione e lo è sempre stato, dare impulso allo sport, ponendo e rivolgendo ai nostri giovani ogni supporto necessario. È evidente e qua lo dico senza alcun dubbio di smentita, l’attenzione rivolta alle strade e all’arredo urbano in genere. Sulle nostre strade non c’è più alcun segno di degrado, abbiamo attivato manutenzioni stradali che ci hanno consentito di percorre le nostre strade in tutta tranquillità senza paura di provocare danni alle nostre auto. La nostra azione è sempre concentrata sul recepimento di finanziamenti pubblici utili a manutenere le nostre infrastrutture e le nostre strutture e così continuerà ad essere per far sì modo di garantire questi standard qualitativi anche per gli anni avvenire. Questo sarà un faro per la nostra amministrazione, facendo di tutto per preservare e valorizzare tutto quanto ciò che il nostro territorio ci offre, partendo dal patrimonio ambientali, passando per la gestione dei rifiuti e volgendo un’attenzione particolare al tema della cura degli animali. Sulla scia di quanto già fatto continueremo la nostra politica rivolta all’attenzione verso le fasce più deboli e bisognose, sempre con discrezione, garbo e buon senso. Attenzione anche verso i nostri anziani che rappresentano le nostre radici».

