Dopo 15 giorni di "passione" i candidati hanno ricevuto finalmente il fac-simile

TERMOLI. Un esercito di oltre 300 candidati a caccia di preferenze, ma fino a oggi non erano provvisti di uno degli strumenti più importanti, i fac-simili, ossia la copia delle schede elettorali che verranno consegnate agli elettori aventi diritto che si recheranno nelle sezioni i prossimi 8 e 9 giugno.

Il "santino" e i manifesti fungono più da promemoria, il fac-simile, invece, viene a rappresentare l'esatto quadro su cui scegliere e il candidato di turno, che ne stampa a centinaia, se non migliaia, nel darlo al potenziale sostenitori, impartisce chiare direttive, sul voto al candidato sindaco, alla lista e la scrittura della preferenza.

Fin qui, tutto bloccato e non se ne capiva il motivo, ma la scheda non era stata ancora "partorita", a 15 giorni dall'estrazione, ora è sbucata fuori, ma non è come immaginavamo fosse, perché ci sono 5 candidati a sinistra, in ordine Decaro, Balice, Stumpo, Vigilante e Montesanto e solo la coalizione di Mileti a destra.