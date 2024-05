Cesa: il contributo dell'Udc per confermare la guida del centrodestra in città

Intervista all'onorevole Lorenzo Cesa

TERMOLI. L'Udc al fianco del candidato sindaco di centrodestra, Nico Balice. Un sostegno non solo di carattere politico, ma nella sostanza, coi candidati inseriti nella lista della Lega.

Un impegno sistematico a sostegno del Molise e in campagna elettorale anche del centrodestra, naturalmente. E’ quello rivendicato e confermato ieri pomeriggio dall’onorevole Lorenzo Cesa, che assieme al coordinatore regionale dell’Udc Teresio Di Pietro, ai candidati al Consiglio comunale inseriti nella lista della Lega, Michele Cocomazzi, Paola Perna e Genny Mastromonaco e in virtù del patto federativo siglato a livello nazionale con Salvini e con contributo diretto alla causa dei due candidati sindaci Nico Balice e Aldo De Benedettis, con l’impegno assunto verso Aldo Patriciello, ha promosso una conferenza stampa alla presenza proprio di Balice, per rilanciare i temi dell’alleanza.





Il parlamentare eletto nella circoscrizione Molise nel settembre 2022, reduce dai 4 giorni con la Nato in Bulgaria, ha sottolineato i risultati raggiunti dalle politiche in avanti, anche per merito delle scelte compiute della coalizione, vedi le regionali dell’anno scorso e Termoli è caposaldo con l’elezione di Roberti, che ha fatto da traino a tutto lo schieramento.

Sulla sanità la chiosa sui fondi recuperati e l’obiettivo del decreto Molise, su cui non si ammaina la volontà di Cesa. Temi europei ripresi anche dal coordinatore della Lega, Michele Marone, che ha raggiunto i presenti a fine evento, di ritorno da altri impegni. Una squadra coesa che vuole conseguire la riconferma alla guida della città adriatica.