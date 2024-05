Di Palma (M5S): Portiamo in Europa la voce dei giovani e dei piccoli territori

«Etica pubblica, legalità, trasparenza, ma anche il forte desiderio di dare voce a tanti giovani sempre più disillusi dalla politica: è sulla base di questi principi che sogno, un giorno, di poter rappresentare il Sud e il mio Molise in Parlamento Europeo.

Mi chiamo Riccardo Di Palma, sono nato e cresciuto a Campobasso, ho 27 anni e sono laureato in Economia e Finanza presso l'Università Bocconi di Milano. Attualmente lavoro in un istituto bancario, ma allo stesso tempo porto avanti con passione il mio impegno in politica.

Nel Movimento 5 Stelle ho trovato una casa, una famiglia. Uno spazio di dialogo sulla necessità di dare rappresentanza, anche a livello europeo, a territori come il Molise, afflitti da carenze nei servizi essenziali e da uno spopolamento crescente.

Pace, investimenti significativi in sanità, transizione ecologica, istruzione, formazione, lavoro, trasporti e politiche sociali: sono convinto che l'Unione Europea possa giocare un ruolo determinante su questi temi.

Perciò, in un momento in cui molti giovani, ma non solo, faticano a sentirsi rappresentati, ho deciso di provare a fare la mia parte, con l’obiettivo di dare ascolto a chi da troppo tempo non ne ha. Per una visione che metta davvero al centro il benessere dei cittadini, senza lasciare indietro nessuno.

Usiamo il nostro voto, oppure altri decideranno per noi. Diamo sostegno a chi crede che un rilancio per il Sud e per il Molise sia possibile con idee concrete e un programma politico chiaro. Un programma che mira a costruire seriamente la pace, a combattere la povertà e le disuguaglianze attraverso una nuova cultura economica e finanziaria che sia sostenibile e al servizio di tutti, a tutelare gli animali, le piccole e medie imprese per una transizione equa e inclusiva, a combattere le mafie e la malapolitica, ad eliminare ogni genere di discriminazione in ogni ambito puntando sui diritti veri, in sanità tanto quanto nella scuola.

Per tutto questo, i prossimi 8 e 9 giugno basta fare una X sul simbolo del Movimento 5 Stelle e scrivere "Di Palma" sulla scheda elettorale: costruiamo insieme un percorso di riscatto e dignità, per un’Italia che conta, per un’Italia protagonista in Europa».