Incontro con Roberto Fico e rappresentanti del MoVimento 5 Stelle

CAMPOBASSO. Domenica 2 giugno, alle ore 11, presso la sede elettorale del MoVimento 5 Stelle in Via Roma, numero 29, a Campobasso, avrà luogo un incontro con Roberto Fico, già Presidente della Camera dei deputati. Con lui saranno presenti anche Riccardo Ricciardi, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, Gilda Sportiello, Deputata del M5S, e Laura De Vita, candidata alle elezioni europee per la circoscrizione SUD.

L'incontro sarà un'importante occasione per i cittadini di confrontarsi direttamente con i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle, discutere temi di interesse locale e nazionale, e conoscere meglio i programmi e le iniziative del MoVimento anche in vista delle prossime elezioni Europee ed Amministrative.

Successivamente, Roberto Fico, insieme agli altri esponenti del M5S, parteciperà a una passeggiata per le vie del centro storico, per seguire da vicino la tradizionale sfilata di Corpus Domini degli ingegni del Di Zinno, una delle manifestazioni più sentite e suggestive della città.