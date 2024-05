Rete della Sinistra su assenza Stumpo: «Marcella sta affrontando problemi delicati ma è sempre con noi»

TERMOLI. Dalla presentazione della lista e della candidatura a sindaca della professoressa Marcella Stumpo, consigliere comunale uscente della Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune, la campagna elettorale è stata sin qui portata avanti in prima linea da candidati di lista e militanti, a causa dei problemi di salute dell’avvocato Edoardo Sassi, consorte della docente e aspirante prima cittadina. Per questo, la compagine che la supporta nella seconda candidatura consecutiva, ha voluto fare un po’ di chiarezza.

«Tutto il gruppo di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, i presentatori di lista, i candidati e i promotori intendono spiegare brevemente agli elettori il motivo di alcune assenze della nostra candidata sindaco, professoressa Marcella Stumpo, durante le iniziative e gli incontri di questi giorni. La nostra Marcella è quotidianamente accanto al marito Eduardo che sta affrontando delicati problemi di salute in seguito al ricovero in ospedale.

Vogliamo sottolineare che Marcella si sta dimostrando, come sempre, una guida attenta: coordina e suggerisce le attività e i contenuti. Ci preme sottolineare come tutto ciò che mettiamo in campo sia il prodotto del lavoro svolto in questi 5 anni di opposizione costruttiva e talvolta determinante per le questioni cittadine, arricchito dalle idee e dai progetti dei nostri nuovi compagni di viaggio, candidati preparati e innovativi. Non crediamo sia il caso di aggiungere altro, se non che questa è sicuramente per Marcella una sfida importante, come tante che purtroppo la vita ci mette davanti, ma è una sfida anche per tutti noi e, con serena determinazione, possiamo dire di fronteggiarla nel migliore dei modi, rimanendo uniti come una grande famiglia; riconoscendo negli occhi degli uni e degli altri quegli stessi valori che hanno dato vita a questo gruppo e alle nostre idee: valori di comunità, di fraternità e di solidarietà. Nella speranza che le cose volgano per il meglio, facciamo un grande in bocca al lupo e siamo vicini più che mai a Marcella e al suo caro Eduardo, sperando di averli presto con noi, a lottare per ciò in cui tutti noi crediamo. Noi proseguiamo, tutti insieme e con determinazione, il percorso tra la gente per condividere e diffondere il progetto di città che insieme a Marcella abbiamo costruito, per sperimentare il futuro che vogliamo.

Marcella ci raggiungerà presto, appena potrà, ma sappiamo che Lei è sempre e comunque qui al nostro fianco», quanto viene ribadito dal gruppo e dalla lista di Termoli Bene Comune di Rete della Sinistra