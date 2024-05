«SindacA» con la A maiuscola: la proposta di Manuela Vigilante a Difesa Grande

TERMOLI. “Ridiamo la giusta dignità e importanza ai quartieri periferici”, cosi ha detto ai residenti di Difesa Grande la candidata sindacA Manuela Vigilante.

Un incontro partecipato quello di ieri sera che si è svolto nei pressi della Piazza della chiesa di Santa Maria degli Angeli dove la candidata sindacA ha ascoltato le criticità che i residenti lamentano e ha proposto delle soluzioni attuabili nell’immediato.

E’ intervenuta anche la candidata Pd alle elezioni europee per la Circoscrizione Sud Annamaria Becci.

Prima fra tutte la cura e la manutenzione del verde pubblico e la pulizia delle strade.

Nel corso della serata insieme ai candidati presenti ha ricordato che la precedente amministrazione di centrosinistra ha realizzato numerosi interventi volti alla valorizzazione e alla crescita del quartiere.

Tra i tanti la messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale di via dei Mandorli che mai nessuna amministrazione precedente era riuscita a compiere.

La cessione alla chiesa della proprietà della piazza Santa Maria degli Angeli, la realizzazione della rotonda vicino alle scuole, l’ampliamento del centro sociale per anziani, che questa amministrazione ha chiuso, la riqualificazione del plesso scolastico “Achille Pace”, le opere mirate al miglioramento dell’impianto sportivo, l’attivazione del servizio di navetta gratuita che collega il quartiere a RioVivo, l’apertura del mercatino di frutta e verdura, oltre a numerose iniziative culturali e ricreative sia in estate che nel periodo invernale per vivacizzare il quartiere.

Proseguono nei prossimi giorni gli incontri della candidata Vigilante con i residenti dei quartieri della città.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani 31 maggio alle ore 18 in via delle Tamerici e via delle Acacie.

Galleria fotografica