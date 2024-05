Sgarbi: «Con me i valori e le bellezze di Termoli e del Molise da difendere in Europa»

Campagna elettorale per le europee: l'intervista a Vittorio Sgarbi

TERMOLI. Aneddoti e ricordi, perché la presenza dell'onorevole Vittorio Sgarbi a Termoli non è solo di matrice elettorale e politica, ma innanzitutto culturale e territoriale, visto che conosce i luoghi e le sue bellezze molto più di ci vi abita.

Nella conferenza stampa di questo pomeriggio in corso Umberto, dov'è persino arrivato in anticipo, questa è notizia in campagna elettorale, ha ricordato luoghi diversi della nostra regione e anche del vicino Abruzzo, perché il Sud merita di andare in Europa coi suoi valori.

Ha anche rimembrato la denuncia pubblica, quando definì uno scempio la scalinata a chiocciola in cemento armato al porto, che poi venne riqualificata non a caso.





Accanto a lui, candidato alle europee in Fratelli d'Italia, c'erano Luciano Paduano, Nico Balice, Maurizio Pangia e Costanzo Della Porta.

Sgarbi ha rappresentato il Molise nella storia, da Venafro a Larino, da Pietrabbondante a Sepino, passando per Petrella Tifernina e giungendo sul mare senza confini di Termoli, che vorrebbe difendere a Bruxelles, fino all'obiettivo di farlo riconoscere come patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.