Importante partecipazione per la visita di Roberto Fico a Campobasso

CAMPOBASSO. Una importante partecipazione ha caratterizzato la presenza a Campobasso di Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati. All'evento hanno partecipato anche Riccardo Ricciardi, Vice Presidente del MoVimento 5 Stelle, Gilda Sportiello, Deputata del M5S, insieme a Laura De Vita e Riccardo Di Palma, candidati alle elezioni europee per la circoscrizione SUD.

Il primo momento della giornata si è svolto presso la sede elettorale del MoVimento 5 Stelle, dove i cittadini hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con i rappresentanti del MoVimento su temi cruciali in vista delle imminenti elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno. Durante l'incontro, sono state discusse le strategie e le proposte del MoVimento per l'Europa e per il governo locale, oltre a chiarire le posizioni e i programmi dei candidati.

Successivamente, Roberto Fico e gli altri esponenti del MoVimento si sono spostati tra la gente, partecipando alla tradizionale sfilata di Corpus Domini degli Ingegni del Di Zinno. La manifestazione ha offerto come sempre un momento di grande partecipazione e condivisione, con Fico e i rappresentanti del MoVimento che hanno avuto modo di incontrare direttamente i cittadini e ascoltare le loro istanze.

Particolarmente significativo è stato l'incontro tra Roberto Fico e Marialuisa Forte, candidata a Sindaca di Campobasso per la coalizione di centrosinistra. Durante il colloquio, sono stati affrontati temi di interesse comune per il futuro della città.

Roberto Fico ha espresso il suo pieno sostegno alla candidatura di Marialuisa Forte, dichiarando: "Marialuisa rappresenta, da parte dell'intera coalizione di centrosinistra, una scelta di valore e competenza per Campobasso. La visione che con il programma di coalizione il centrosinistra porta all'attenzione degli elettori chiaramente e senza scorciatoie, insieme all'impegno personale di Marialuisa per la città, permetterranno di dare continuità a progetti che l'amministrazione in carica ha messo in campo con una precisa visione del futuro".

Roberto Fico ha inoltre sottolineato l'importanza di partecipare attivamente alle prossime elezioni, dichiarando: "È fondamentale che tutti i cittadini si rechino a votare sia per le elezioni europee che per le amministrative. Ogni voto conta e rappresenta un passo verso un'Europa più forte e una comunità locale più inclusiva e partecipativa. Solo attraverso la partecipazione possiamo costruire il futuro che desideriamo per noi e per le generazioni future".

Durante la sfilata, Fico ha ammirato gli ingegni del Di Zinno dalla piazza sottostante il palazzo Comunale, in compagnia di Marialuisa Forte e dei candidati del MoVimento 5 Stelle. "È stato un piacere straordinario assistere a questa manifestazione ricca di storia e tradizione", ha commentato Fico. "Eventi come questo rafforzano il senso di comunità e valorizzano le nostre radici culturali".

