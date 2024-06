Giannini a Termoli, Mileti: “La città ha voglia di cultura, ha voglia di Termoli”

TERMOLI. Da Dante a Petrarca, da Pasolini ad Alda Merini, da Pablo Neruda a Cecco Angiolieri. Una serata all’insegna della cultura con la lettura di brani e poesie da parte dello straordinario attore italiano di fama internazionale Giancarlo Giannini accompagnato del grande musicista sassofonista Marco Zurzolo e la sua band.

È stato un successo l’evento voluto dal candidato sindaco Giuseppe Mileti e organizzato da Stefano Leone e la città ha risposto in modo entusiasta; la Scalinata del Folklore al completo, gremita da un pubblico attento e divertito.

“Abbiamo voluto realizzare questo evento alla città come omaggio alla cultura - spiega Giuseppe Mileti - perché crediamo fermamente nel potenziale di bellezza di Termoli e siamo convinti che donare bellezza, come quella profusa ieri sera dagli artisti protagonisti dell’evento, non possa che fare bene a Termoli e ai termolesi.

La cultura è uno dei punti cardine del nostro programma elettorale e siamo convinti che vada valorizzata attraverso la valorizzazione di quanto già c’è (storia, tradizione, musei) e la creazione di nuovi luoghi ed eventi culturali (percorsi a tema, una scuola di cinema e teatro, spazi urbani dove poter sviluppare l’arte).

Contrariamente a quello che accade spesso durante le campagne elettorali in cui si fanno promesse e si esprimono desideri, noi abbiamo fatto un grande evento, abbiamo già iniziato a mettere in pratica quello che sarà la nostra città se gli elettori sceglieranno di votare la nostra squadra l’8 e il 9 giugno”.