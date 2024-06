«Un'opposizione costruttiva, piena di impegno e coerenza»

TERMOLI. «Un'opposizione costruttiva, lunga cinque anni, piena di impegno e coerenza. I buoni motivi per votare Termoli Bene Comune con Marcella Stumpo sindaco di Termoli».

Parte così l'appello al voto della Rete della Sinistra. «Marcella Stumpo, già candidata sindaco, è stata eletta per la prima volta in Consiglio comunale nel 2019. In questi cinque anni, attraversando anche le difficoltà dell’emergenza Covid, ha realizzato una mole di lavoro amministrativo notevole e soprattutto concreta e fattiva. Occhi vigili e attenti, preparazione indiscutibile, la prof.ssa Stumpo si è sicuramente distinta per aver costantemente controllato la maggioranza, riferito alla comunità le decisioni prese e denunciato ciò che per noi rappresenta “la mala amministrazione del bene comune più grande”: la città.

Il raccordo con il gruppo Termoli bene comune-Rete della sinistra è stato costante, per questo abbiamo deciso di sostenerla ancora una volta. Ci preme sottolineare come non sia stato possibile costruire per queste elezioni un polo alternativo alle destre, non per nostra volontà, ma per problemi interni a schieramenti politici che certo noi non potevamo risolvere. Abbiamo deciso “che dovevamo esserci” per andare avanti e porre le basi reali di un’alternativa di città. Fermiamo insieme le privatizzazioni, gli scempi, restituiamo ai nostri giovani la possibilità di creare occupazione partendo dalla condivisione di progetti integrati con il territorio, nel rispetto dell’ambiente e dei beni comuni.

È bene chiarire che per eleggere Marcella bisogna votare la lista che deve raggiungere il quorum elettorale.

La modalità di votazione completa e più urgente per eleggere la nostra lista e Marcella Stumpo è la seguente: apporre la croce sul simbolo Termoli bene comune-rete della sinistra, sul candidato sindaco ed esprimere la preferenza per un candidato consigliere di sesso maschile e una candidata di sesso femminile negli spazi riportati accanto al simbolo.

Per trasparenza, di seguito l’elenco delle mozioni, delle interpellanze, degli esposti e di tutto il pregevole impegno che la nostra candidata sindaca Marcella Stumpo ha realizzato in questi 5 anni.

MOZIONI

- Contrasto all’emergenza climatica, approvata all’unanimità

- Restituzione del MACTE alla gestione pubblica.

- Richiesta del blocco definitivo del progetto di Finanza su Pozzo Dolce e recupero dei 5 milioni di finanziamento.

- Richiesta intervento per illegittimità nomine Presidenza del Consorzio di Sviluppo Industriale.

- Revoca in autotutela per pubblico interesse della finanza di progetto relativa al Cimitero Comunale.

- Revoca in autotutela per pubblico interesse della finanza di progetto per la gestione del Trasporto pubblico urbano.

- Richiesta di censimento del verde pubblico, bilancio arboreo, aumento del numero di alberi e tutela del verde, con numero minimo di alberi in base alla superficie costruita.

Approvata all’unanimità.

- Richiesta controllo e contrasto al lavoro nero nel settore della ristorazione e balneare. Mai portata in discussione, nonostante ripetute proteste.

- Richiesta di impugnazione del Piano Operativo Sanità 2019-2021

- Richiesta intitolazione strada cittadina a Gino Strada. Approvata.

- Richiesta di recepimento immediato delle prescrizioni ANAC sul progetto di finanza del Trasporto Pubblico Urbano

- Revoca affidamento del PalAtriSport a gestione privata

- Richiesta annullamento in autotutela della delibera che affida all’associazione ASMEL, non autorizzata a farlo, l’organizzazione di concorsi comunali riservati

- Proposta di richiesta all’Anac di parere precontenzioso (gratuito) sull’annullamento del progetto tunnel, invece di rivolgersi a studi privati. Mai portata in discussione.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

- Chiarimenti su elenco beni da alienare

- Destinazione dei 5 milioni di fondi destinati al progetto del Tunnel

- Irregolarità assunzioni personale

- Interventi a favore della sanità e tipologia autobus urbani

- Richiesta di intervento del Sindaco per le criticità dell’Ospedale cittadino San Timoteo

- Criticità alienazione Istituto Nautico e scuola Schweitzer

- Chiarimenti su organizzazione e gestione Centri estivi Comunali e privati

- Protesta e chiarimenti per lo sfratto dell’associazione Città Invisibile dalla sede di via Olimpia

- Chiarimenti su canone dovuto dalla Cirfood per gestione refezione scolastica

- Richiesta intervento urgente a garanzia dei livelli occupazionali dei dipendenti della Stellantis

- Illegittimità affidamento lavori nel cimitero sotto soglia rilevanza comunitaria

- Due richieste urgenti relative a servizio mensa scolastica

- Chiarimenti su manutenzione del verde nel parco cittadino

- Richiesta notizie precise sulla composizione della flotta di autobus cittadini forniti dalla ditta Larivera

- Illegittimità Adeguamento sismico scuola Schweitzer

- Chiarimenti su legittimità assunzione secondo istruttore servizio legale comunale

- Illegittimità circolazione trenino nel parco cittadino

RICHIESTE CONVOCAZIONE CONSIGLI COMUNALI MONOTEMATICI APERTI

- N. 3 richieste relative ai problemi della sanità molisana

- Richiesta per pronunciamento dell’Amministrazione sul mega progetto di eolico a

mare.

ESPOSTI A PROCURA, ANAC, CORTE DEI CONTI, MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA

- 2 esposti per illegittimità progetto di finanza Trasporto Pubblico Urbano

- Irregolarità Tariffe Tari

- Irregolarità nella gestione del Piano Sociale di Zona

- Irregolarità aumenti Istat richiesti dalla ditta titolare del progetto di finanza relativo al Trasporto Pubblico Urbano

- Criticità costituzione e gestione della Fondazione Macte.

- Illegittimità alienazione per vendita scuola Schweitzer e Istituto Nautico.