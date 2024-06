Stabbè per star bene, sono Salvatore Di Brino

Cos’è Termoli per Salvatore di Brino

«Termoli è il mio cuore. Stabbè è il soprannome di mio nonno è io ne ho fatto il mio slogan elettorale: star bene, perché voglio star bene con il mio cuore, voglio star bene a Termoli. Se eletto consigliere comunale, se lavorerò bene, starà bene anche il mio cuore, Termoli».

È la tua prima candidatura, quando hai deciso e come ci sei arrivato

È inevitabile che leggendo Di Brino si possa pensare subito a mio padre Antonio, già sindaco, consigliere regionale e comunale, ma io sono sempre stato libero e capace di costruirmi vita e professione sulle mie gambe, e mio padre mi fa da padre, con i giusti consigli, anche se non è detto che, come ogni figlio un po’ ribelle, io li segua “alla lettera”».

Con i miei più cari amici, abbiamo iniziato questo percorso per la candidatura diversi mesi fa, ed è stato entusiasmante per tutti. Indipendentemente dal risultato, la loro fiducia e l’entusiasmo delle persone che ho contattato in queste settimane, ci ripagano già dell’impegno profuso finora.

Parlaci un po’ di te

«Ho 43 anni, ho un avviatissimo studio di amministrazione di immobili e condomìni. Con la mia compagna di vita Agnese abbiamo due bellissime bambine, Isabel di 5 anni e Emma di 3. Sono loro tre con cui devo scusarmi, prima di tutto, perché in queste settimane non hanno visto molto il loro “paparino”».

A proposito di questo, la tua attività richiede molto tempo e dedizione

«Ho la fiducia di migliaia di residenti, non intendo tradirla anche perché è una posizione professionale che mi sono guadagnato con rischi e sacrifici. Ho già iniziato un percorso di aggiornamento operativo e relazionale, con le mie fidate collaboratrici e sto anche mettendo a punto un nuovo sistema, approfittando delle nuove tecnologie, per avvicinare sempre di più i nostri servizi alle esigenze dell’utenza».

Tutti parlano di grandi progetti e rivoluzioni epocali, tu?

«Sono una persona pragmatica e professionalmente mi muovo solo quando conosco a fondo la situazione e ho le risorse per risolvere il problema. Promettere senza conoscere né i meccanismi amministrativi, né le risorse, per me significa un po’ mentire, in un certo senso. Certo bisogna aver idee, progetti e programmi, ma la “macchina” pubblica non si guida facilmente come quella privata. Io posso assicurare solo una cosa: se eletto, porterò il mio pragmatismo e le mie capacità risolutive con me in consiglio comunale e le metterò al servizio della città di Termoli».

Dove trovare le risorse?

«Bisogna cambiare mentalità. Ci sono tante opportunità dall’Europa, dal Governo Centrale e da quello Regionale. Serve un’amministrazione proiettata ed aperta a queste opportunità: personale aggiornato e coordinamento tra i vari settori. Gli ambiti di intervento coprono praticamente ogni necessità della collettività».

La filiera istituzionale è importante per te?

«Credo che ogni amministratore pubblico, di qualsiasi schieramento, lavori per la collettività. Certo, avere un rapporto diretto e una condivisione di idee, a ogni livello, rende il lavoro più agevole. Se eletto, sarà sicuramente un vantaggio avere un rapporto diretto e di amicizia con Nico Balice (se eletto) sindaco, Francesco Roberti, Presidente della Regione, e Costanzo Della Porta, Senatore della Repubblica».

Prima parlavamo di progetti e idee: quali sono per te le prime cose da risolvere

«Ho diviso in 4 macro-aree i settori dove vorrei fungere, diciamo così, da catalizzatore.

Ambiente, Territorio, Sociale e Cultura. Non voglio ripetermi, è tutto sui miei social, ma in un settore c’è un bando in scadenza o in rinnovo, nell’altro ci sono risorse comunali, o anche possibilità di accesso a finanziamenti pubblici. Sono inoltre assolutamente favorevole al project financing pubblico/privato».

Chi è Salvatore Di Brino, quando è a casa, quando non lavora

«Sono un ragazzo tranquillo e disponibile, innamoratissimo della mia compagna e delle mie figlie. Amo stare in famiglia, perché in questo modo penso sempre alle cose veramente importanti. Leggo e adoro anche camminare. Per questo amo Termoli, perché passeggiare in spiaggia, per il borgo, per il corso, mi “riconnette” con me stesso e la mia città. Tra l’altro il giallorosso del Termoli è l’unico che tollero perché sono tifosissimo della Lazio, fino al midollo».

Per concludere, perche i termolesi dovrebbero votare Salvatore Di Brino.

«Non solo me, anche Nico Balice Sindaco, e devono farlo per star bene. Io voglio star bene, con me, la mia famiglia, i miei cari e la mia città. Solo se lavorerò bene, potrò star bene».