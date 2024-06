Nicola Felice: esperienza e idee al servizio della comunità termolese

Nicola Felice: esperienza e idee al servizio della comunità termolese

TERMOLI. Un ritorno alla politica attiva, a distanza di 20 anni dall’ultima volta in cui è stato parte attiva del governo cittadino. Politico di lungo corso, con incarichi tecnici e fine conoscitore della prima e della seconda repubblica, l’ingegner Nicola Felice, nella lista Diritti e Libertà che sostiene il candidato sindaco di centrodestra Nico Balice, dopo aver combattuto per undici anni sulla sanità pubblica, lanciando per primo l’allarme sulle sorti dell’ospedale di Termoli, fondando il comitato San Timoteo, ha scelto di tornare a dare un contributo diretto, candidandosi alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

«Con lo sviluppo avuto negli ultimi decenni Termoli è cresciuta, diventando una città plurale. Abbondano le comunità dai paesi interni, affievolendo l’originaria “termolesità”. Da qualche tempo, però, il numero di abitanti a Termoli è al “palo” e si registra anche nella nostra comunità una, seppur flebile, decresce demografica, oltre ad una flessione nel settore produttivo e commerciale dovuta soprattutto alla crisi economica e sociale che attanaglia l’intero nostro paese e non solo. In questa fase occorre allargare lo sguardo iniziando a dare, ciascuno e tutti, il meglio nel proprio settore. Per primo occorre sentirci tutti cittadini termolesi! In futuro darò del mio meglio: Aiutami ad aiutare!», il messaggio molto diretto di Nicola Felice, che proprio ripartendo da temi concreti vuole apportare esperienza e idee in via Sannitica.