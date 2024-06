Tappa finale della campagna elettorale di Aldo Patriciello

TERMOLI. Domani, giovedì 6 giugno 2024, alle ore 15.30 a Termoli, in via Cairoli n. 8, presso la sede elettorale della Lega Salvini Premier, l’europarlamentare Aldo Patriciello, candidato della Lega nella circoscrizione meridionale al Parlamento Europeo, incontrerà i candidati al Comune di Termoli della lista della Lega oltre ad amici e sostenitori; interverrà anche il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Nico Balice.

Ad annunciarlo è stato il commissario regionale del Molise della Lega Salvini Premier, Michele Marone.

In precedenza, alle ore 12, a Campobasso, in via Garibaldi n. 3, presso la sede elettorale della Lega Salvini Premier, l’Europarlamentare Aldo Patriciello, candidato della Lega nella circoscrizione meridionale al Parlamento Europeo, incontrerà i candidati al Comune di Campobasso delle liste Lega e Udc, oltre ad amici e sostenitori; interverrà anche il candidato Sindaco della Coalizione di centrodestra Aldo De Benedittis.