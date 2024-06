«I miei 5 anni di opposizione base del programma di Termoli Libera»

TERMOLI. Cinque anni di opposizione senza sconti, è quella della candidata sindaca Daniela Decaro.

«Tirare le somme di questi 5 anni di consiliatura e rendere il conto del proprio operato è un dovere civico e morale. Ho raggruppato parte degli atti depositati che mi hanno consentito di vigilare sull'operato della maggioranza. L'esperienza vissuta in comune e in provincia mi ha insegnato che sbagliamo quando riduciamo il concetto di politica alle campagne elettorali e all'attività del politico di turno in cerca di voti, che con ogni probabilità ci deluderà. La vera politica è un'arte. Il suo capolavoro è la tutela dei cittadini. Solo in questa accezione la politica realizza il perseguimento degli interessi comuni, solo in questa accezione recarsi alle urne può ridare slancio e fiducia a tutti noi. Il cittadino al centro. Il comune è la casa di ognuno di noi e i politici devono esserne al servizio, non viceversa. Ma questo dipende da noi tutti, dalle scelte che facciamo. Scegliere per noi, per il bene comune, questa è la chiave di svolta. Buon voto a tutti.

Elenco principali atti amministrativi 2019-2024 a mia firma e di altri consiglieri di minoranza

L’elenco, in ragione della sua corposità, non riporta il lavoro in seno alle commissioni consiliari, le memorie e le osservazioni depositate agli atti, le richieste di accesso agli atti ed ulteriori atti, richiesta di chiarimenti e diffide. Si precisa inoltre che in seno alle commissioni, con spirito collaborativo e nell’interesse della comunità termolese, è stata messa a disposizione la propria professionalità e competenza anche per la redazione o variazione di diversi regolamenti come ad esempio il regolamento sui consigli di quartiere (mai attivati da questa amministrazione), regolamento edilizio, regolamento tutela e benessere animali, ecc.

Sanità

14/07/2020 – Mozione adozione registro tumori.

13/04/2023 – Richiesta di Consiglio comunale monotematico con ordine del giorno «Azioni urgenti per garantire il funzionamento adeguato dell’Ospedale San Timoteo di Termoli».

19/05/2023 – Consiglio comunale monotematico ospedale San Timoteo. Approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno (delibera 10/2023).

Bilanci e patrimonio

26/11/2019 – Mozione riacquisizione comunale del MACTE. [Non portata in Consiglio.]

09/12/2020 – Mozione (prot. n. 66998/2020) con oggetto: «Revoca per pubblico interesse della delibera di Giunta n. 275 del 13 novembre 2020, […] per l’alienazione delle aree e degli edifici degli istituti scolastici Schweitzer e Nautico siti in Viale Trieste […]» In data 26/03/2021 – Delibera di Consiglio che respinge la mozione 66998/2020 con i voti contrari non solo dei consiglieri di maggioranza, ma anche di quelli del PD.

03/04/2021 – Esposto alla Procura della Repubblica di Larino, alla Procura della Corte dei conti del Molise ed all’ANAC, avente ad oggetto: «Criticità relative all’alienazione mediante partenariato pubblico-privato delle aree e degli edifici degli istituti scolastici Schweitzer ed ex Nautico siti a Termoli in Viale Trieste […]».

16/04/2021 – Integrazione all’esposto del 03/04/2021.

10/02/2022 – Presentazione di proposte di modifica (alcune accolte) al Nuovo Regolamento di contabilità.

16/08/2022 – Interrogazione (prot. n. 51250) sul progetto di demolizione della Schweitzer in Viale Trieste e di ricostruzione della scuola nella lontana Via Arno.

02/09/2022 – Esposto alla Procura della Repubblica di Larino, alla Procura della Corte dei conti del Molise ed all’ANAC, avente ad oggetto: «Alienazione degli immobili comunali in Viale Trieste della scuola secondaria di primo grado “Schweitzer” e dell’ex istituto tecnico nautico “Tiberio”».

27/10/2022 – Interpellanza (prot. n. 67468) sui servizi di gestione, accertamento e riscossione dei tributi minori. Il 01/12/2022 – Delibera Consiglio comunale n. 96. Risposta dell’Assessore Mottola all’interpellanza 67468/2022.

14/11/2022 – Interpellanza (prot. n. 71329) sulla demolizione della Schweitzer in Viale Trieste e ricostruzione in Via Arno. Il 01/12/2022 – Delibera Consiglio comunale n. 97, Ferrazzano risponde all’interpellanza 71329/2022.

03/12/2022 – Integrazione all’esposto del 02/09/2022.

19/01/2023 – Interrogazione (prot. n. 17717) avente ad oggetto «informazioni relative ai riaccertamenti IMU 2017 e 2018». [Firmata anche dal PD.] Il 19/04/2023 – Risposta dell’Assessore Mottola all’interrogazione 17717/2023.

Urbanistica e verde

21/02/2020 – Mozione relativa al finanziamento di 5 milioni del FSC 2007-2013 per la realizzazione del tunnel stradale dal porto al litorale nord.

13/05/2020 – Interrogazione sulla sussistenza o meno del finanziamento di 5 milioni del FSC 2007-2013 per la realizzazione del tunnel stradale dal porto al litorale nord. [Mancata risposta.]

14/07/2020 - Mozione comunità energetiche.

20/08/2020 – Mozione (prot. n. 43181) revoca delibera Giunta comunale n. 168 del 14/07/2020, che consente la monetizzazione senza alcun limite di metratura delle aree standard, previste dal DM 1444/1968. Il 31/08/2020 – Riscontro alla mozione 43181/2020, come esposto, non come mozione.

29/10/2020 – Segnalazione all’ANAC ed al Sindaco di criticità relative alla lottizzazione “Il faro”.

20/03/2021 Mozione piantare alberi COVID.

18/05/2021 – Mozione Rio Vivo contenzioso definizione dei beni appartenenti al demanio disponibile dello Stato posseduto pacificamente e ininterrottamente ed edificato dai privati in base al PRG del Comune di Termoli.

22/02/2022 – Interpellanza piano chioschi.

24/05/2022 – Interpellanza sfalcio

06/07/2022 - Interpellanza manufatto lungomare Nord.

08/08/2022 – Interpellanza urgente stato via del Molinello.

02/09/2022 – Mozione intitolazione strada a Sacco e Vanzetti.

21/03/2023 - Interpellanza parcheggi al di fuori degli stalli in Corso Umberto I.

03/07/2023 - Interpellanza urgente stato delle spiagge pubbliche.

13/07/2023 – Interpellanza relativa ai parcheggi a pagamento. [Firmata anche dal PD.]

09/08/2023 – Richiesta all’ANAC di un parere riguardo alla scadenza dell’appalto per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli senza custodia nel parcheggio multipiano di via Campania e sulle aree urbane in superficie scoperta del Comune di Termoli.

17/08/2023 – Interpellanza urgente sfalcio erba e potatura.

14/09/2023 – Interrogazione sulle deficienze della gestione del verde del parco comunale da parte di GTM. [Mancata risposta.]

27/10/2023 – Mozione urgente manutenzione passerella pedonale viadotto Santa Maria in via Corsica.

13/11/2023 – Interpellanza sul definanziamento del tunnel dal porto al lungomare nord. 07/03/2024 – Proposta all’Amministrazione di chiedere il parere ANAC di precontenzioso sulla finanza di progetto “Mobilità sostenibile” [alias Grande Scempio, ndr.].

Organizzazione del Comune e personale

19/07/2023 – Mozione avente ad oggetto «Annullamento d’ufficio in autotutela della delibera di Giunta 174/2023, relativa alle assunzioni di personale tramite ASMEL, per illegittimità (legge 241/1990, art. 21-octies)». [Non portata in Consiglio.]

05/10/2023 – Comunicazione al Vicesindaco reggente relativa a «Scadenza et altera inerenti al Nucleo di Valutazione».

07/10/2023 – Esposto all’Ispettorato per la Funzione Pubblica, riguardo all’assunzione «di un “istruttore informatico” e di un “istruttore turistico”, entrambi di categoria C, tramite elenchi di idonei ASMEL».

25/10/2023 – Comunicazione alla Sezione controllo della Corte dei conti del Molise del «Superamento dei limiti di durata in carica del Nucleo di Valutazione del Comune di Termoli».

13/11/2023 – Interpellanza relativa all’assunzione a tempo determinato per tre anni del dirigente del Settore III e VI, disposta con il decreto sindacale 36/2023.

22/01/2024 – Interpello al Collegio dei revisori relativo agli acquisti di valore inferiore a 5.000 (cinquemila) euro su Amazon tramite ASMEL.

Servizio idrico integrato

24/03/2022 – Interrogazione in cui si chiede: 1) come mai il depuratore del Sinarca gestisce 2.000 abitanti equivalenti, pur avendo la capacità di gestirne 12.500; 2) come si intende risolvere il problema dei miasmi maleodoranti provenienti dal vascone di raccolta dei liquami urbani presso il porto. [Interrogazione senza risposta.]

04/12/2023 – Interrogazione (prot. n. 79083) in cui si formulano diversi quesiti relativi ai ritardi nell’avvio della delocalizzazione del depuratore del porto. Il 09/01/2024 – Risposta all’interrogazione prot. 79083/2023.

Sport ed attività motorie

06/07/2023 – Mozione avente ad oggetto «Revoca delibera di Giunta comunale n. 152 del 19/06/2023, sull’affidamento della gestione del Palatrisport». [Firmata anche dal PD.] [Mozione non portata in Consiglio.]

Trasporto pubblico locale

08/02/2021 – Integrazione dell’esposto all’ANAC del 03/08/2020.

05/02/2022 – Richiesta di un Consiglio comunale monotematico a seguito della delibera ANAC del 12/01/2022, che ha ritenuto sussistano illegittimità nella finanza di progetto relativa al trasporto pubblico locale e ad altri interventi. Contestuale mozione dove si chiede che l’amministrazione comunale si adegui alla delibera ANAC del 12/01/2022.

04/03/2023 – Segnalazione all’Area II della Prefettura di Campobasso che il Presidente del Consiglio comunale si rifiuta di convocare un Consiglio monotematico sulla delibera ANAC del 12/01/2022.

06/09/2023 – Interrogazione (prot. n. 57791) sul mancato rispetto di GTM relativo alla sostituzione della flotta degli autobus con 17 autoveicoli nuovi di fabbrica, di cui due ibridi. Il 09/10/2023 – Risposta all’interrogazione 57791/2023.

15/09/2023 – Interrogazione (prot. n. 59644) sull’affidamento a GTM della manutenzione del verde del parco comunale. Il 25/10/2023 – Risposta all’interrogazione 59644/2023.

10/11/2023 – Esposto alla Procura della Corte dei conti del Molise relativo ai gravi e reiterati inadempimenti di GTM, rispetto al contratto ed alla convenzione firmati il 26/09/2021.

27/11/2023 – Interrogazione riguardo all’utilizzo di 533.333 euro di fondi europei per realizzare interventi quali implementazione sugli autobus urbani del sistema AVM, rinnovo pensiline e paline “intelligenti” (collegate ad AVM), che da convenzione sono a carico di GTM. Il 27/12/2023 – Riscontro interrogazione del 27/11/2023, relativa ad AVM, pensiline e paline “intelligenti” finanziati con fondi europei e non da GTM.

15/12/2023 – Interrogazione (prot. n. 81083) relativa all’installazione nel parco comunale da parte di GTM di “Parcolandia”. Il 15/01/2024 – Riscontro interrogazione 81083/2023 relativa a “Parcolandia”

21/12/2023 – Interrogazione (prot. n. 82366) relativa alla neocostituita linea di trasporto pubblico Stazione-Parco-Stazione, gestita tramite trenino lillipuziano. Il 22/01/2024 – Risposta l’interrogazione 82366/2023.

18/01/2024 – Motivi aggiunti all’esposto alla Procura della Corte dei conti del Molise del 10/11/2023.

Altri servizi pubblici e sociali

21/10/2020 – Mozione (prot. n. 56240) per la «Revoca per pubblico interesse della delibera di giunta n. 306 dell’11 dicembre 2017, relativa alla finanza di progetto per il completamento, l’ampliamento e la gestione del cimitero.» Il 26/03/2021 – Delibera Consiglio comunale n. 5, che boccia la mozione 56240/2020, con voto contrario non solo della maggioranza ma anche dei consiglieri del PD.

18/03/2021 – Interpellanza urgente cartelle esattoriali.

22/04/2021 – Esposto al III Dipartimento della regione Molise ed alla Procura della Corte dei conti del Molise, riguardante «Criticità della delibera del Consiglio comunale di Termoli n. 2 del 26 marzo 2021, avente ad oggetto “Ratifica del Piano sociale di zona 2020-2022 e dell’Accordo di programma. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell’Ambito territoriale sociale di Termoli”».

05/07/2021 – Interpellanza revoca locali dati in uso alla “Città Invisibile”. [Firmata anche dai consiglieri del PD.

06/07/2021 – Mozione avente ad oggetto la «Revoca per pubblico interesse e plurimi vizi di legittimità della delibera di Giunta n. 174 del 24 giugno 2016 [per] la gara relativa alla progettazione, realizzazione e successiva gestione in finanza di progetto di un centro pasti per la refezione scolastica».

06/09/2021 – Interpellanza per sapere l’utilizzo e la rendicontazione di 1.050.000 euro ricevuti da Cir Food come “canone anticipato” per utilizzo anche c/terzi dell’edificando centro pasti per la refezione scolastica.

30/11/2021 – Esposto alla Sezione controllo della Corte dei conti del Molise ed all’ANAC, avente ad oggetto «Finanza di progetto per l’affidamento della progettazione e realizzazione del completamento e dell’ampliamento del cimitero comunale di Termoli e per la gestione in concessione dei servizi cimiteriali».

26/01/2022 – Interpellanza relativa allo stato dell’arte del centro pasti per la refezione scolastica e sulle criticità relative alla sua realizzazione.

10.03.2022 – Interpellanza urgente Palaltrisport.

15/03/2022 – Interpellanza urgente profughi Ucraina

15/03/2022 – interpellanza urgente Consigli di quartiere.

15/03/2022 – Interpellanza urgente cimitero animali.

19/07/2022 – Interpellanza (prot. n. 45819) sulla «Modifica della localizzazione del centro pasti per la refezione scolastica». Il 29/07/2022 – Delibera Consiglio comunale n. 52 di risposta all’interpellanza 45819/2022.

26/10/2022 – Esposto alla Sezione controllo della Corte dei conti del Molise ed all’ANAC, avente ad oggetto «Criticità affidamento lavori sotto la soglia di rilevanza comunitaria per 80 loculi e 48 ossari – Determina dirigenziale n. 2100 del 6 ottobre 2022».

10/05/2023 – Mozione adesione alla rete RE.A.DY e apertura sportello di ascolto e consulenza LGBT.

21/08/2023 – Interpellanza inquinamento acustico.

26/10/2023 – Interpellanza sullo stato dell’arte della progettazione e realizzazione del centro pasti per la refezione scolastica.

06/11/2023 – Mozione urgente per utilizzo di un servizio di interpretariato simultaneo in LIS negli uffici comunali, in consiglio comunale, negli eventi di maggiore rilevanza sociale e culturale e attivazione azioni formazioni personale (rimandata in V commissione dove la presidente De Guglielmo l’ha trattata dopo diversi e reiterati solleciti quando ormai non poteva più essere portata in consiglio).

23/02/2024 - Interrogazione a risposta scritta per conoscere le azioni intraprese dall’amministrazione per appurare i fatti inerenti la rimozione dei graffiti dal Castello Svevo.

17/05/2024 - Richiesta informazioni erogazione sussidi (a discrezione) senza avviso pubblico (rimasta inevasa).

25/05/2024 – Richiesta informazioni regolamento emissioni sonore nel centro di Termoli- Paese vecchio (rimasta inevasa) .

Innumerevoli richieste di chiarimenti e informazioni su svariati temi di competenza comunale disponibili in formato cartaceo e digitale per la consultazione come tutti gli atti elencati ed altri non riportati»