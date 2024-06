«L'Europa è una nostra amica», Antonio Decaro traccia il solco in vista delle urne

TERMOLI. L’Europa come amica e non come matrigna.

Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha messo ieri sera in chiaro a Termoli come nella sua città, tra le più popolose del Sud, se non ci fossero stati i soldi del Pnrr non si sarebbero potute programmare.

Sindaco come missione, dal notevole bagaglio umano, Decaro è candidato alle elezioni europee e dopo la tappa di Campobasso, l’ottavo incontro di una giornata infinita l’ha visto protagonista dell’abbraccio con la candidata sindaca dem Manuela Vigilante, nella sede di via Madonna delle Grazie.

Decaro è giunto intorno alle 22.10 e nonostante l’ora tarda, c’è stato un afflusso notevole, arricchito anche dai candidati sindaci di Campomarino Marialuisa Di Labbio e di San Martino in Pensilis, Leo Tanga. Presenti diversi candidati al Consiglio comunale nella lista del Pd termolese, i consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, il segretario regionale Ovidio Bontempo (in platea anche i vertici di circolo e federazione), nonché la candidata all’Europarlamento Annamaria Becci.

Decaro ha raccontato anche aneddoti di vita amministrativa quotidiana, per rappresentare quanto importante sia il rapporto diretto con la gente, ma soprattutto decantato, assieme agli altri intervenuti al tavolo, le differenze tra nazionalisti ed europeisti, proprio puntando sul Pnrr e i 220 miliardi di euro messi a disposizione del Paese.

Critiche sulla Zes e sull’autonomia differenziata, sullo spot dei fondi strutturali, dalla delegazione dem di Palazzo D’Aimmo all’indirizzo del centrodestra, in un clima che ha visto puntare il traguardo di sollecitare gli indecisi a recarsi alle urne verso un modello politicamente più sostenibile.