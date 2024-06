Andrea Piero Capecce: «Le mie idee per un nuovo sviluppo del territorio a Termoli»

Andrea Piero Capecce: idee per una programmazione economica della città di Termoli

TERMOLI. Dopo un primo scorcio di mandato durato quasi 10 mesi, per rodare i meccanismi istituzionali, il 31enne consigliere comunale uscente di minoranza, Andrea Piero Capecce ha ancora tante idee, proposte e voglia di fare per la sua amata città.

Una passione, quella per la politica, nata fin da piccolo e consolidatasi negli anni, con una laurea conseguita in Scienze Politiche e dell’Amministrazione e l’impegno politico attivo per la città. La sua ricandidatura come opportunità concessagli dal candidato sindaco Nico Balice con la lista civica 'Termoli Insieme' per continuare a coltivare la sua passione, la sua voglia di fare ed il suo impegno per la comunità.

Il suo appello al voto per ridare fiducia ai giovani, con uno sguardo alle future generazioni e far crescere economicamente la nostra Termoli.