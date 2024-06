Patriciello: «Difendiamo i nostri diritti con un'Europa più forte»

L'intervento di Aldo Patriciello nella sede della Lega di Termoli

TERMOLI. Primo incontro elettorale nella sede della Lega per il candidato all'Europarlamento Aldo Patriciello, che ieri pomeriggio ha intrattenuto per quasi mezz'ora candidati, sostenitori e amministratori locali, preceduto dai saluti del commissario regionale Michele Marone, del coordinatore dell'Udc Teresio Di Pietro e dal candidato sindaco, Nico Balice.

Numerosi i temi toccati dall'esponente che punta alla quinta elezione consecutiva (la prima nel 2004 avvenne in corso di legislatura), dalla direttiva Bolkestein alla geopolitica internazionale, scenari bellici ed economici, per poi avvicinare i temi della sostenibilità. sia per il mondo industriale che le cosiddette case green.





Patriciello ha ripercorso 4 mesi di campagna elettorale spesi nelle sei regioni della circoscrizione: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, un territorio vastissimo con 2mila comuni (un quarto di quelli italiani), promuovendo centinaia di incontri con comunità e imprese.





Per il candidato della Lega l'Europa deve tornare a contare per davvero, anche alzando barriere commerciali verso quei Paesi che inquinano senza alcuna regola e producono con costi risibili rispetto a quelli occidentali.