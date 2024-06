Stumpo: "La coerenza è il nostro marchio e non ci sottraiamo ai confronti"

Chiusura campagna elettorale Marcella Stumpo

TERMOLI. «Noi siamo nella piazza principale della città, non davanti a un bar o nascosti, dove qualcuno vuol far vedere che c'è più gente. Noi siamo quelli della coerenza e invitiamo la gente ad andare a votare perché il non voto è quello che produce le classi dirigenti peggiori». Queste le parole di Marcella Stumpo, candidata sindaca per Termoli Bene Comune-Rete della sinistra, nella conferenza stampa della chiusura della campagna elettorale.

«La nostra bella Termoli- ha continuato la Stumpo- viene maltrattata continuamente da chi amministra, soprattutto da questa destra becera che si sottrae anche ai confronti pubblici».