«Siamo qui per una storia comune, rimettiamo in cammino il popolo»

TERMOLI. Un evento di chiusura campagna elettorale molto particolare, con eventi di spessore culturale, quello organizzato dal candidato sindaco Giuseppe Mileti nella serata di oggi, venerdì 7 giugno, a Largo Tornola nel cuore del Paese vecchio di Termoli.

Il comizio, al tramonto, è stato introdotto da una poesia in vernacolo e musica.

Nel suo discorso di chiusura, Mileti ha ricordato Giannini e Zurzolo. "Abbiamo promosso la cultura e abbiamo fatto una campagna elettorale pacata, ascoltando". Sono queste le parole di Mileti che sottolinea di essere qui "per una storia comune, e un'idea che ci appartiene. Questo progetto è fattibile per la crescita sociale, culturale e politica dei nostri figli Rimettiamo in cammino un popolo, il nostro popolo Per noi la volontà popolare è sovrana non si appalesa solo alle elezioni"