«Fare il sindaco è il mio sogno da bambino, oggi siamo pronti a lavorare con continuità»

TERMOLI. Chiusura di campagna elettorale anche per il candidato della coalizione di centrodestra Nico Balice.

Con lui presenti il senatore Costanzo Della Porta, l'onorevole Elisabetta Lancellotta, il senatore Claudio Lotito, Aldo Patriciello, il presidente della Regione Francesco Roberti e la candidata alle europee Mariangela Di Biase.

«Un'emozione essere qui, perché Nico è un amico fraterno ma anche perché Nico ha una dote che è la prima dote che deve avere un amministratore pubblico, amare la propria città e nessuno la ama come Nico Balice. Attorno a te abbiamo schierato le nostre liste e ringrazio tutti i candidati». Ha dichiarato Della Porta.

Dello stesso avviso l'onorevole Lancellotta, "Lavorare a servizio della gente, della collettività, del nostro meraviglioso territorio è questo che caratterizza il centrodestra. Una filiera che nasce dal Governo e passa anche per la Regione con Francesco Roberti già sindaco di Termoli. Noi siamo certi che insieme vinceremo, a Termoli daremo ancora di più tutta l'importanza che merita".

"Termoli rappresenta tutta la nostra tradizione. Sostenete Nico" le parole di Aldo Patriciello.

"Nico Balice è una persona per bene", così la candidata alle europee Mariangela Di Biase.

«Da questo pulpito che ha fatto la storia- ha esordito Roberti- concedetemi di congedare i miei assessori e i miei consiglieri comunali che sono stati al mio fianco, che sono stati bravi e abbiamo lavorato insieme e abbiamo, veramente, avuto a cuore le sorti di Termoli. Qui abbiamo dimostrato che significa amministrare per volontà della nostra città. Noi non apparteniamo alla politica del livore, Non ci si improvvisa in politica».

A conclusione l'intervento del candidato sindaco Balice che ha affermato di non aver accettato l'incarico, perché lui "l'incarico lo ha sognato da quando era piccolo".

«Ho sempre voluto prendermi la responsabilità di amministrare questa città- ha proseguito Balice- che amo visceralmente, più di me stesso, forse. Non ho accettato niente, sono stato indicato, non mi ha chiesto niente nessuno. Ero lì già pronto, ringrazio tutta la coalizione di centrodestra e devo ringraziare il presidente Roberti, perché in questi 5 anni mi ha insegnato la politica, ad ascoltare e a rispettare la dignità dei cittadini. Oggi ho la possibilità di ricambiare tutto il bene che Termoli mi ha dato. Siamo riusciti a riprogettare Termoli. Oggi siamo pronti in linea con, quella parolina magica di cui sono orgoglioso, che si chiama continuità amministrativa».