Alle 15 scatta la maratona del voto: insediati i seggi: a Termoli 28.618 aventi diritto

TERMOLI. Si sono insediati stamani, a Termoli, come nel resto del Paese, i seggi per le elezioni europee e amministrative in programma oggi pomeriggio e domani.

Sono 28.618 gli elettori chiamati alle urne a Termoli; di questi, 13.924 sono maschi e 14.694 sono donne, distribuiti sulle 29 sezioni, compresa quella speciale dell'ospedale San Timoteo.

Sei gli aspiranti primi cittadini in lizza, con quattordici liste nel complesso. Rigorosamente in ordine di apparizione sulla scheda elettorale: Daniela Decaro col simbolo di Termoli Libera, Nico Balice con le sei liste, in base all'ordine progressivo estratto oggi: Popolari, Fi, Fdi, Diritti e Libertà, Lega e Termoli Insieme; Marcella Stumpo con Termoli bene Comune-Rete della Sinistra, Manuela Vigilante con M5S e Pd. Andrea Montesanto con Costruire Democrazia e Joe Mileti con Voglia di Termoli, Democrazia è Solidarietà e Giovani per Termoli.

Seggi aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori chiamati alle urne dovranno presentarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di uno dei seguenti documenti di identità:

carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;

tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Nel caso in cui l'elettore abbia smarrito la tessera elettorale, o nel caso in cui tutti gli spazi sulla tessera elettorale siano occupati da timbri, è necessario richiederla presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, che resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

L'accesso nella cabina elettorale è consentito al solo elettore, fatti salvi i casi di voto assistito. Per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto, la legge prevede infatti la presenza di accompagnatori.

Il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura che riproduca fotografie e filmati devono essere consegnati ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

Galleria fotografica