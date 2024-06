I Comuni al voto nel basso Molise

BASSO MOLISE. Sfide politicamente intriganti, ma anche vere e proprie rese dei conti nei paesi.

Le elezioni amministrative in programma oggi e domani in numerosi comuni del basso Molise sono chiamate a scegliere, quasi ovunque, sulla continuità o sulla riconquista di campanili da parte di chi fino a ora era all’opposizione e solo in due casi il destino è in mano agli elettori, ma solo per confermare l’unica proposta in campo.

È il caso delle amministrazioni comunali di Colletorto e Petacciato, dove l’unico candidato è il sindaco uscente, Cosimo Mele nel primo, e il vice sindaco reggente Antonio Di Pardo nel secondo. Qui, basterà che l’affluenza raggiunga il 40% per validare l’esito scontato nelle urne. Le contese dove seppur mascherate da liste civiche a scontrarsi sono centrodestra e centrosinistra, senza dubbio, riguardano Campomarino e San Martino in Pensilis.

In ciascuna località vi sono tre candidati sindaci e c’è una terza proposta che vuole polarizzare al netto dei riferimenti più politici, parliamo di Giuseppe Di Carlo (contro Vincenzo Norante e Marialuisa Di Labbio) e Massimo Caravatta (contro Giovanni Di Matteo e Leo Tanga), ma sono sfide che nascono su motivazioni differenti. Parlavamo delle rese di conti sono quelle di Acquaviva Collecroce, tra Francesco Trolio (sarebbe il terzo mandato) e Dina Miletti; tra Maria Di Lena e Angelo Del Gesso a Palata; tra Giorgio Manes e un suo quasi omonimo, Enrico Manes, a Montecilfone. Duello anche a San Giuliano di Puglia, dove non si ricandida Peppe Ferrante. La successione se la giocheranno Amedeo Demetrio Di Cera e Antonio Nardelli. Dualismo anche a Tavenna, con Paolo Cirulli, che insegue la riconferma, contro Primo Calvitti Lamelza. Quadro intricato a Mafalda, dove si candida Antonio Barattucci come espressione della maggioranza uscente (Giacomo Matassa non si è ricandidato), suoi antagonisti l’ex sindaco Egidio Riccioni ed Emilio Montano.

La sfida più complicata e frastagliata è Santa Croce di Magliano: cinque gli aspiranti sindaci, tra cui l’uscente Alberto Florio, se la vedrà con Angelo Florio, Angelo Mascia, Enzo Rosati e Teresa Cappiello. Una contesa a due a Castelmauro, anche qui una dicotomia radicata nel tempo, vede scontrarsi alle urne il sindaco uscente Flavio Boccardi con Costantino Manes Gravina.