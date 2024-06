Elezioni amministrative, istruzioni per l'uso

Come si vota sab 08 giugno 2024

TERMOLI. Come si vota alle elezioni amministrative? Termoli è un Comune al di sopra dei 15mila abitanti.

Prima caratteristica, il voto disgiunto è permesso.

Ciò significa che è possibile votare per un candidato sindaco e per una lista che non lo appoggia.

È possibile anche tracciare un segno solo sulla lista o sul candidato sindaco.

Vince chi ottiene il 50%+1 dei voti: se non si ottiene la maggioranza, tra i due candidati più votati si procede al ballottaggio.

Si possono esprimere fino a due preferenze della lista collegata al candidato sindaco, ma se le preferenze sono due occorre rispettare la parità di genere, pena l’annullamento della seconda.