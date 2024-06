Altri candidati sindaci ai seggi

TERMOLI. Nel giro tra i seggi elettorali a caccia dei candidati sindaci che si recano al voto, sinceramente non abbiamo trovato lo stesso trend vissuto intorno alle 16 a Difesa Grande. Sia alla Brigida che in via Volturno e via Stati Uniti ritmi meno significativi di elettori in movimento.

Vedremo alle 23 quale sarà il dato definitivo del sabato, prima rilevazione parziale delle amministrative (ed europee).

Intanto, dopo Montesanto e Vigilante nei seggi 22 e 25, alle 18 e dintorni ha votato Nico Balice al seggio 10 di via Sturzo; nemmeno mezz'ora dopo è toccato a Marcella Stumpo, alla sezione 16 di via Volturno, nel quartiere di San Pietro. Infine, poco prima delle 19 è stata Daniela Decaro a chiudere il cerchio odierno, alla 13 di via Stati Uniti. Il candidato sindaco Joe Mileti è atteso domattina ai seggi.