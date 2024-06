In Molise alle elezioni europee ha votato al sabato il 14,59%

TERMOLI. Si evidenzia una differenza netta di affluenza nelle località dove si vota anche per rinnovare le amministrazioni locali e dove, invece, il corpo elettorale è chiamato alle urne solo per le europee.

In Molise, sommando le due rilevazioni prefettizie fatte nelle province di Campobasso e Isernia, nelle 393 sezioni allestite in 136 comuni ha votato il 14,59% alle europee, con un 15,96% in provincia di Campobasso (dove sono molte più le amministrazioni al voto) e appena l'11,25% in quella di Isernia.