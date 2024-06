Elezioni amministrative, col 28,86% l'affluenza più alta a San Martino in Pensilis

CAMPOBASSO. Dando una lettura alle affluenze locali per le elezioni amministrative, balzano agli occhi i numeri degli elettori recatisi ai seggi nelle località del basso Molise dove sono più accese le rivalità, come Campomarino e San Martino in Pensilis, proprio qui il dato è il più alto dell'intera provincia, fissato al 28,86%.