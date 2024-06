Elezioni europee, in Molise alle 12 ha votato il 24,33%

MOLISE. Si conferma un'affluenza bassa alle elezioni europee in Molise, trascinata dai comuni che non sono chiamati al voto per il rinnovo dell'amministrazione locale.

Dopo il 14,52% delle 23 di ieri, alle 12 a recarsi alle urne è stato il 24,33%. Ancora più bassa nella circoscrizione Sud, col 21,13%, mentre risale al 25,14% a livello nazionale.