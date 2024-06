S'incaglia lo spoglio in una sezione del capoluogo, i dati parziali del Molise alle europee

TERMOLI. Non ci sarà il dato definitivo del voto per le elezioni europee in Molise. Una delle 393 sezioni, ospitata all'interno della scuola Petrone nel capoluogo, non ha ultimato lo scrutinio e il materiale elettorale è stato portato in Tribunale.

Per questo, diamo conto del parziale su 392 sezioni, per dare un indirizzo al voto delle europee, anche per il territorio regionale, dopo aver analizzato quello su Termoli.

Fratelli d'Italia si conferma primo partito col 26,78% dei voti, in linea col dato nazionale. I suffragi sono stati 34.114.

Al secondo posto il Pd con 22.807 voti, pari al 17.91%.

La Lega si piazza terza col 17,14% e 21.831 voti;

Il Movimento 5 Stelle con 18.749 suffragi, che valgono il 14,72%. Sotto il 10 per cento Forza Italia-Noi moderati, con 10.675 voti e l'8,38%. Alleanza Verdi e Sinistra 6.537 col 5,13%

Pace Terra Dignità ottiene 3.527 voti col 2,77%;

e Stati Uniti d'Europa il 2,55% con 3.254 suffragi. Dietro Azione, al 2,04% e 2.592 voti.

Alternativa Popolare 1.283 voti per l'1.01%; Libertà con 1.070 voti e lo 0,84% e infine, Partito animalista-Italexit per l'Italia 931 voti e lo 0,73%.